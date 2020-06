Fiorentina, sbrigati se vuoi Gotze: l’Atletico Madrid intanto fa il primo passo

Alla ricerca di un super colpo a livello europeo, per la Fiorentina si era fatto anche il nome di Mario Gotze, che a fine stagione lascerà il Borussia Dortmund a scadenza di contratto. Il classe ’92 è alla ricerca di un club che lo rilanci, dopo una fase piuttosto grigia di carriera: intanto c’è chi ha fatto il primo passo nella sua direzione ed è l’Atletico Madrid. Secondo la Bild i Colchoneros hanno offerto un ingaggio da 2 milioni più bonus all’anno: una cifra non impossibile ma una concorrenza di alto livello per la Fiorentina.

