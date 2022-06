Fiorentina sconfitta in finale al Memorial Daniel Guerini, vince la Spes Montesacro

E’ da poco terminato il Primo Memorial Daniel Guerini, il trofeo organizzato dall’allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani in ricordo del giocatore ex viola e Lazio tragicamente scomparso nel marzo del 2021 in un incidente stradale e dedicato alle formazioni U14. A vincere è stata la Spes Montesacro, che ha battuto in finale proprio la Fiorentina con un netto 6-0.

Il terzo gradino del podio è andato invece al Torino.

