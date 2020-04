Fiorentina: Sei operazioni di mercato già avviate. Tutti gli affari ai raggi X

Sei giocatori, sei operazioni che la Fiorentina ha già avviato, sia pur con tutti i limiti imposti dal regolamento e con la situazione attuale che sta vivendo il nostro Paese che non permette di poter rapportarsi faccia a faccia con i protagonisti del nostro calcio. Su questi sei giocatori si concentra oggi La Nazione analizzando pro e contro di queste piste di mercato. Per il trequartista Malinovskyi c’è da sottolineare il fatto che il suo cartellino ha un prezzo da top. Spinazzola potrebbe essere un buon affare, perché il giocatore ha voglia di riscatto. Fares invece è una scommessa. Florenzi altra operazione interessante sia dal punto di vista tecnico che economico. Sul taccuino dei dirigenti viola ci sono anche i nomi di Nainggolan e Bonaventura. Quest’ultimo si libera in scadenza di contratto con il Milan.