Fiorentina-Sensi, ecco quanto chiede l’Inter per lasciarlo partire

Caccia aperta al regista. Per la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, il ruolo del ‘Play’ è fondamentale. Come riporta La Nazione, Stefano Sensi è un giocatore che l’Inter è disposta a far partire in prestito con riscatto a 13 milioni, ma non si parla di negoziazioni. Più facile, dato che è svincolato, arrivare a Matteo Ricci che ha una voglia matta di seguire Italiano in viola a titolo gratuito.