Fiorentina, sfuma Hysaj? Le parole del procuratore: “Non ho sentito ancora la Lazio. Diverse squadre su di lui. L’unica certezza è che non rinnoverà con il Napoli”

Elseid Hysaj è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati di questo inizio di calciomercato. Il terzino albanese andrà in scadenza col Napoli il prossimo 30 giugno e su di lui hanno messo gli occhi tanti club della nostra Serie A, tra cui anche la Fiorentina. Gattuso potrebbe riabbracciare il giocatore già allenato nella stagione appena conclusa, ma per il laterale difensivo potrebbe prospettarsi un altro tipo di riconciliazione: quella con Maurizio Sarri.

Il neo tecnico biancoceleste lo ha allenato prima a Empoli e poi lo ha voluto con sé al Napoli. Ora, a distanza di qualche anno, vorrebbe ritrovarlo appunto a Roma. La Fiorentina resta vigile sul giocatore, anche se la Lazio con Sarri può avere qualche vantaggio in più. Tuttavia la trattativa non sembra affatto arrivata al capolinea.

Su Radio Marte è intervenuto infatti Mario Giuffredi, agente del terzino albanese. Queste le sue parole: “Sono diverse le soluzioni che stiamo vagliando. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, quindi per ora continuiamo a fare il nostro lavoro basandoci solo sulle soluzioni che ci sono. Poi, se dovessero arrivare i biancocelesti ben venga. Posso dire che sarà sicuramente un grande affare per chiunque riuscirà a prenderlo. Ci sono già diverse squadre su di lui. L’unica certezza è che Hysaj non rinnoverà con il Napoli, assolutamente no”.