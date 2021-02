Fiorentina, si apre il tavolo dei contratti: Il caso numero uno si chiama Ribery. Il francese è tecnicamente già libero. Vlahovic e un ad un Chiesa bis

Rinnovo di alcuni contratti. Dopo il mercato invernale si apre un altro tavolo importante da affrontare per la Fiorentina.

Non c’è dubbio che il caso numero uno sul tavolo sia quello di Ribery. Tecnicamente il campione francese, giunto alla soglia dei 38 anni, è già in regime di svincolo, visto che il suo attuale accordo coi viola è in scadenza a giugno. Se Commisso vorrà confermare ancora il giocatore dovrà cercare di convincerlo prima che qualche altro club decida di entrare a gamba tesa.

Poi c’è Vlahovic. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, e questo è vero, ma i viola vogliono blindarlo per evitare tentazioni di mercato e anche per non fare il bis di quanto già avvenuto con Chiesa.