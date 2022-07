Fiorentina, si avvicina l’inizio del campionato e continuano le riflessioni sulla rosa

Concluso, il ritiro della Fiorentina a Moena, si avvicina sempre di più l’inizio ufficiale della stagione 2022-2023, quella del ritorno in Europa, quella anomala del Mondiale in inverno. La squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata sotto il sole di agosto per un ricco e inedito numero di impegni che costelleranno il calendario dei Viola. Ben quattro turni di campionato e il doppio impegno del playoff di Conference League (l’avversaria della Fiorentina testa di serie sarà nota il 2 agosto). La preparazione avrà un ruolo fondamentale con i giocatori viola che dovranno arrivare freschi alla prima sfida della stagione, in programma il 14 agosto al Franchi contro la Cremonese. Il gioco di Italiano, che certamente si evolverà con nuove trame tattiche, è molto dispendioso dal punto di vista atletico e proprio per questo sarà importante gestire i carichi di lavoro fin dai primi giorni di ritiro.

Intanto la Fiorentina si è goduta l’affetto dei numerosi tifosi che l’hanno raggiunta fino a Moena.

Italiano e il suo staff hanno svolto un duplice compito: valutare i tanti giocatori convocati, tra certezze e chi ambisce a una conferma in maglia viola, e disegnare schemi e situazioni tattiche in vista della prossima stagione. L’allenatore viola ha avuto il grande vantaggio di disporre di una rosa quasi completa a sua disposizione, la situazione ideale per preparare tutti gli impegni che vedranno la Fiorentina protagonista.

La società ha lavorato molto bene sul mercato regalando ben quattro acquisti a Italiano e adesso procede spenti nel definire le ultime operazioni. Le valutazioni dell’allenatore avranno un ruolo decisivo nell’orientare le scelte tecniche e il nome di chi farà parte della nuova Fiorentina. Il grande colpo a centrocampo, la famosa mezz’ala di qualità, per il momento può attendere anche se data l’abilità di Pradè nel condurre trattative segrete e chiudere le operazioni in un lampo, non escludiamo colpi di scena.

La Fiorentina è pronta a stupire una nuova stagione nel ruolo di protagonista in campionato e in Europa.