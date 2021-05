Fiorentina: Si scalda Terracciano. Pronti due ritorni contro il Napoli

Nelle gare contro Lazio e Cagliari la Fiorentina non ha subito gol, eguagliando quanto fatto nel girone d’andata con Juventus e Bologna. Soprattutto contro la Lazio, buona parte dei meriti va data a Dragowski, che ha salvato il risultato con un miracolo su Correa. Alla Sardegna Arena, il polacco è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo a causa di un problema muscolare.

Se il problema all’adduttore verrà confermato dagli esami in programma nelle prossime ore, in porta contro il Napoli ci sarà Terracciano. Un’opzione probabile, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio: con la Fiorentina salva, non ha alcun senso correre rischi inutili. Ribery, invece, è pronto a tornare dal 1’ contro i partenopei, così come Venuti.