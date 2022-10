Fiorentina, si va a Lecce senza due totem: ecco come sostituirli. Anche altri in bilico, ma intanto Dodô…

La Fiorentina, ancor prima di stilare la lista dei convocati, sa già che deve rinunciare a due pezzi pregiati della propria rosa (uno sarà sicuramente out, l’altro molto probabilmente). Sofyan Amrabat è squalificato, dopo l’ammonizione rimediata contro la Lazio, e Riccardo Sottil sta ancora combattendo contro i problemi alla schiena. Come riporta La Nazione, loro non ci saranno, ma attenzione anche ad altri due elementi.

Da monitorare le condizioni di Aleksa Terzic e Luca Ranieri, che nell’allenamento di ieri non hanno svolto il lavoro insieme al resto della squadra. Intanto, scalpita Dodô per una maglia da titolare: il recupero in tempo record del brasiliano potrebbe già consacrarsi. E, in effetti, è il favorito per partire dal primo minuto domani al ‘Via del Mare’.

Per sopperire alle due assenze cruciali, Amrabat e Sottil, Italiano prepara la soluzione. Il tridente è già formalmente deciso (LEGGI QUI), mentre a centrocampo emerge Mandragora per prendere il posto di play e sostituire il marocchino.