Fiorentina-Spezia: Come vedere la partita in DIRETTA TV

La Fiorentina torna in campo al Franchi per l’undicesimo turno di Serie A contro lo Spezia. Fischio d’inizio dell’arbitro Giua fissato per le 15.00

La partita sarà trasmessa in diretta solo su DAZN. Potrete vederla (a pagamento) su smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel.

Ricordiamo inoltre, a beneficio di chi non avesse accesso ai contenuti di DAZN, che ci sarà anche la nostra, seguitissima e coi vostri commenti, diretta testuale, con la descrizione delle azioni in tempo reale.