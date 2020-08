Fiorentina, spunta Danilo per il centrocampo: c’è anche il Napoli

C’è un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina, riportato da TMW. Si tratta di Danilo Barbosa da Simoes Filho, più semplicemente Danilo: centrocampista brasiliano classe ’96, gioca al Nizza dal 2018 dopo una lunga militanza alla Sporting Braga.

Contratto in scadenza nel 2021, è un centrocampista di quantità, qualità, spada e fioretto: regista e frangiflutti, Danilo ha estimatori in Serie A. Come la Fiorentina, che cerca appunto un giocatore con quelle caratteristiche per dare ordine alla mediana. Come il Napoli, che nel ruolo ha ceduto Allan all’Everton e dove anche Diego Demme potrebbe andare.