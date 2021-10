“Fiorentina squadra competitiva senza avere grandi nomi. Italiano il migliore tra gli allenatori emergenti”

L’ex giocatore della Fiorentina Domenico Caso ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di questa sera contro la Lazio: “Bisogna stare attenti alle squadre ferite, com’è quella biancoceleste stasera. Secondo me Italiano dovrebbe cambiare il suo sistema stasera, ovvero non attaccare la Lazio ma aspettarla e poi sorprenderla allo spalle. Dico questo perché i giocatori di Sarri non sono per niente bravi nel correre all’indietro”.

E poi ha aggiunto: “Tra tutti gli allenatori nuovi quello che ha inciso di più è proprio Italiano. Un tecnico giovane che arrivava in una città calcisticamente da ricostruire, ma che ha saputo imporre subito le sue idee. La Fiorentina non solo sta ottenendo risultati, ma lo sta facendo esprimendo anche un bel gioco. Pur senza avere nomi altisonanti, i viola hanno costruito una squadra competitiva”.