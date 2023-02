Fiorentina, stavolta niente ‘sacrifici’ al Dio delle liste. Tutti i tasselli al loro posto ed un arrivederci

Dopo la fine del calciomercato estivo la Fiorentina aveva dovuto effettuare una scelta per la compilazione delle liste, tenendo fuori sia dal campionato di Serie A che dalle coppe il centrocampista Marco Benassi. Il classe ’94 emiliano è ora alla Cremonese, squadra alla quale è passato in prestito secco. Nella la sessione invernale di mercato la dirigenza viola ha potuto sistemare le varie tessere, e ora non c’è nessun giocatore sacrificato nella rosa della Fiorentina.

In porta ha salutato Gollini, passato al Napoli, ed a Firenze è approdato Salvatore Sirigu. In mezzo al campo due le uscite oltre al sopra citato Benassi, con Zurkowski e Maleh che hanno lasciato la Fiorentina. Nessun volto nuovo in mediana, ma l’organico viola ha abbracciato il rientrante Castrovilli, reduce dal gravissimo infortunio al ginocchio. Il classe ’97 purtroppo è stato nuovamente rallentato da un problema al polpaccio.

La terza casella l’ha occupata Josip Brekalo, fresco di arrivo dal Wolfsburg, arrivato a fornire un’alternativa in attacco. Nessun calciatore rimane fuori dal ventaglio di scelte di mister Vincenzo Italiano. ‘Ciao e arrivederci’ ad Abdelhamid Sabiri, che è già un giocatore della Fiorentina ma concluderà la propria esperienza con la maglia della Sampdoria a fine giugno. Il marocchino inizierà il lavoro in viola a partire da luglio, con il ritiro estivo in preparazione alla stagione 2023-2024.

Ecco, di seguito, l’organico completo della Fiorentina per il campionato e la Conference League. Infine, la lista B prevista dall’Uefa per la competizione internazionale:

OUT: Gollini, Maleh, Zurkowski

IN: Sirigu, Castrovilli, Brekalo

Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori: Venuti, Dodô, Biraghi, Terzic, Milenkovic, Igor, Martinez Quarta, Ranieri

Centrocampisti: Amrabat, Mandragora, Duncan, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Saponara, Bianco* (Under 22, ormai a tutti gli effetti un componente della prima squadra ma che non occupa posto in lista)*.

Attaccanti: Cabral, Jovic, Brekalo, Sottil, Gonzalez, Kouame, Ikone.

LISTA B UEFA

Favasuli, Amatucci, Krastev, Bianco, Distefano, Toci, Sene.