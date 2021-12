“Fiorentina superiore in ogni aspetto al Bologna, il quinto posto è meritato e l’Europa possibile. Ecco cosa mi ha detto Frey”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Matteo Dalla Vite, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La squadra di Italiano è stata superiore in tutto e per tutto nella partita contro il Bologna, che ha segnato il gol dell’1-1 nell’unica volta in cui è riuscito a saltare il pressing della Fiorentina. Ad oggi, la Viola è più profonda, più attrezzata e ha una rosa più profonda dei felsinei. Poco da dire, il club di Commisso si merita il quinto posto in classifica”.

Continua così Dalla Vite: “Mihajlovic ha cercato più di giocare sull’errore altrui e sulle ripartenze e non è andata affatto bene. In più, l’assenza di Arnautovic ha complicato ulteriormente le cose per il Bologna, così come la scelta del tecnico di mettere Barrow prima punta. Con l’austriaco in campo, sarebbe stata tutt’altra partita. La Fiorentina può lottare per l’Europa, le prossime partite saranno decisive perché il calendario è abbastanza abbordabile. Frey mi ha detto che in questa squadra ci metterebbe Liverani, anche se Torreira sta facendo molto bene, e Mutu“.