Fiorentina: Tante novità in arrivo, la prossima deve essere la stagione del rilancio. Panchina, uomo-mercato, Ribery e Vlahovic, Commisso comincerà a scoprire le carte

Chiusa la storia della salvezza, i riflessi più importanti per la Fiorentina riguardano il futuro. Un futuro al quale il presidente Commisso sta lavorando ormai da diverse settimane.

L’obiettivo del club è quello di valicare il match di domenica contro il Napoli per iniziare a scoprire le carte sulla squadra che verrà. Su La Nazione di oggi si legge che le novità saranno davvero tante. Dal nome dell’allenatore, all’innesto in società di un uomo mercato che lavori accanto a Pradè, fino al complesso (e importantissimo) capitolo relativo ai rinnovi dei contratti.

L’operazione futuro sta per prendere corpo in modo concreto e l’obiettivo di Commisso è chiaro: dopo due stagioni vissute sul filo del rischio, quella che inizierà a metà luglio dovrà essere la stagione del riscatto. Del rilancio.

Dal profilo (per la panchina) con Gattuso che domenica sarà al Franchi da avversario, senza perdere di vista un possibile mister X proveniente dell’estero, passando per il rinnovo di Ribery (si va nella direzione di un accordo per la prossima stagione), fino all’innesto di un uomo-mercato (con Accardi dell’Empoli e l’ex Perugia, Goretti in nomination), è senza dubbio l’operazione Vlahovic quella che comporterà tante pressioni per questa società.