Fiorentina: Tentativo per Singo. La contropartita messa sul piatto dal club viola

Sul fronte esterni da registrare un tentativo della Fiorentina per Singo del Torino. A riportare la notizia stamani è Tuttosport.

Per il quotidiano sportivo torinese, i viola mettono sul piatto Kouame per arrivare a prendere il giocatore. Questo anche perché, lo scorso gennaio i granata avevano manifestato il loro grande interesse per l’attaccante gigliato.