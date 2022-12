Fiorentina, ti serve un terzino? Un vecchio obiettivo è già stato scaricato dal suo nuovo club

Nell’estate del 2021, quando la Fiorentina stava cercando un terzino destro per sostituire Lirola, quello di Jens Stryger Larsen fu uno dei nomi prima opzionati e poi scartati dalla dirigenza viola. Ricorderete la volontà di puntare di Zappacosta, opzione sfumata in extremis e rimpiazzata dal prestito secco di Odriozola.

Tornando a Stryger Larsen, la sua carriera lontano da Firenze non è stata comunque memorabile. Passato dall’Udinese al Trabzonspor con tanto di contratto fino al 2025, il terzino sembra aver già concluso la sua avventare in Turchia. Secondo i media locali, l’allenatore avrebbe deciso insieme al presidente di cedere già a gennaio Stryger Larsen, e per lui potrebbe esserci anche l’ipotesi di un ritorno in Italia.