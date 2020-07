Fiorentina tra Iachini e Mister X. E nel mezzo ci sono due profili vicini alle esigenze dei viola

Da Iachini a mister X. E nel mezzo ci sono due profili che, da qualche giorno, appaiono davvero come quelli più vicini alle esigenze della Fiorentina che nascerà a breve. I nomi sono quelli di Eusebio Di Francesco (ex della Sampdoria) e Marco Giampaolo (ex del Milan). Questo è quello che scrive sulla questione allenatore del futuro il giornale La Nazione.

All’interno dello stesso articolo si può leggere anche che tutto può succedere, ma chi considera davvero già chiusa l’avventura fiorentina di Iachini sbaglia, soprattutto per il rapporto che si è creato con Commisso.

Inoltre è impossibile trascurare l’eventualità che il presidente viola e i suoi collaboratori di mercato abbiano in mano una carta da giocare (rimasta sempre coperta) per risolvere la questione tecnico. In questo caso si potrebbe fare riferimento ad una pista straniera.