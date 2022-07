Fiorentina, tramonta definitivamente l’ipotesi Castillejo: lo spagnolo volerà da Gattuso

Samu Castillejo è ormai un giocatore del Valencia: trasferimento a titolo definitivo dal Milan. Sondato anche dalla Fiorentina per rinforzare il pacchetto degli esterni, lo spagnolo diventerà il primo rinforzo per il tecnico Gennaro Gattuso che lo aveva già allenato nel 2018-19. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Castillejo si accasa al Valencia a un anno dalla scadenza del contratto (30 giugno 2023).

Nonostante non sia stata pattuita alcuna cifra per il trasferimento, solo bonus legati a obiettivi di squadra e individuali, il Milan potrà risparmiare anche sull’ingaggio lordo dello spagnolo che si aggirava sui 3 milioni.

Sfumata la possibilità di vedere Castillejo in maglia viola, adesso la Fiorentina continuerà a sondare il mercato in cerca di un’occasione per infoltire il reparto offensivo. Italiano sembra convinto di voler proseguire con soli quattro esterni, ma con la prospettiva di giocare tre diverse competizioni un’altra ala d’attacco può sempre tornare utile.