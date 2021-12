“Fiorentina troppo dipendente da Vlahovic, servono i gol degli altri giocatori. Il serbo deve riposare, tira la carretta da un anno intero”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio.

Queste le sue parole: “Dove deve migliorare la Fiorentina? Penso che la squadra in zona gol sia troppo dipendente da Vlahovic. Bisognerebbe trovare qualche gol in più da altri giocatori. Al serbo va dato un po’ di riposo, tira la carretta da un anno intero: domani farei giocare Kokorin. Torreira non è l’ultimo arrivato, ha giocato all’Arsenal e all’Atletico Madrid: il suo valore è indiscutibile, tutti lo sapevamo. Amrabat domani deve giocare, anche in ottica cessione nel mercato di gennaio. Più in generale, in questo momento ci vuole un po’ di turnover: all’orizzonte ci sono due partite contro Sassuolo e Verona, che stanno facendo bene e non vanno sottovalutati”.