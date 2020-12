Ormai ve lo raccontiamo da diversi giorni: è Felipe Caicedo l’obiettivo della Fiorentina per rinforzare l’attacco. I rapporti tra l’attaccante e la Lazio sono ai minimi termini: con un’offerta tra i cinque e i sette milioni di euro, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, può dire addio alla Capitale.

L’ecuadoriano non ha gradito il ‘sorpasso’ nelle gerarchie dell’attacco di Muriqi, subentrato al posto suo contro il Milan. Da quel momento lì la voglia di andarsene – si legge – è aumentata e Firenze è considerata la piazza ideale. Il profilo di Caicedo, inoltre, non andrebbe a dar fastidio al rampante Dusan Vlahovic visto nelle ultime uscite, visto che i due potrebbero giocare anche insieme.

Scartate, per motivi diversi, le piste che portano a Fernando Llorente o Gianluca Scamacca. Tra i primi a dire addio alla Fiorentina ci sarà Patrick Cutrone, ormai ampiamente fuori dal progetto tecnico di Cesare Prandelli. Da valutare, invece, la situazione di Christian Kouame, che piace al quel Crystal Palace che un anno fa l’aveva praticamente acquistato prima che si infortunasse. Oltre al club della Premier League, sull’ivoriano ci sarebbe anche l’interesse di squadre italiane. Sondaggi dalla Spagna, inoltre, per José Callejon, che in riva all’Arno non si è integrato fino ad ora nel migliore dei modi.