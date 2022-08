Fiorentina-Twente, c’è una buona notizia per i tifosi viola: La partita trasmessa in chiaro in TV

C’è una buona notizia per i tifosi della Fiorentina, almeno per quelli che non potranno andare direttamente allo stadio giovedì prossimo. La partita d’andata dei preliminari di Conference League verrà trasmessa in chiaro (a titolo gratuito) in TV.

La diretta verrà garantita da TV8 (canale otto del digitale terrestre), ma sarà possibile vederla anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, per chi ha sottoscritto i relativi abbonamenti.

Fischio di inizio fissato per le ore 21.