Fiorentina-Twente: Come seguire la partita in DIRETTA TV

La partita tra Fiorentina e Twente, valida per i play off di Conference League, in programma questa sera con inizio alle ore 21, avrà copertura televisiva.

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in chiaro (gratis) su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. Contemporaneamente sarà visibile anche su Sky per gli abbonati alla tv a pagamento.

Per chi non avrà la possibilità di andare allo stadio o di poter vedere l’incontro, ricordiamo che ci sarà anche la diretta testuale dell’evento, seguitissima e con i vostri commenti, garantita da Fiorentinanews.com. A seguire ampio dopogara con pagelle, interviste e tutto quello che c’è da sapere sul match.