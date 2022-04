Fiorentina-Udinese: Come seguire la partita in DIRETTA TV

Questa sera alle ore 18, la Fiorentina tornerà in campo per il recupero di campionato contro l’Udinese.

La gara che andrà in scena al Franchi sarà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky.

Per vedere la piattaforma streaming potete accedere all’app da una smart tv oppure collegare ad un televisore non smart una console da gioco come PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), un TIMVISION BOX oppure un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Su Sky invece sarà visibile sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), numero Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite). In entrambi i casi, la visione sarà a pagamento.

Per chi non avesse accesso ai contenuti televisivi, ricordiamo che ci sarà anche la diretta testuale di Fiorentinanews.com dell’evento, seguitissima e coi vostri commenti, con la descrizione in tempo reale delle azioni di gioco.