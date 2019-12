Fiorentina, un giovane potrebbe rientrare in anticipo dal prestito

Marco Meli, centrocampista classe 2000, è uno dei tanti talenti che la Fiorentina ha in prestito in Serie C. Il baby, protagonista l’anno scorso con la maglia della Primavera viola, in estate è approdato al Gubbio insieme all’altro enfante prodige del club di Commisso, Erald Lakti. Se per quest’ultimo le cose stanno andando abbastanza bene, per Meli la situazione non è andata invece nei modi sperati. Il ragazzo ha collezionato 12 presenze e per vari motivi, tra cui anche qualche guaio fisico, non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Si prospetta, come riportato da Mondo Primavera, quindi un ritorno a Firenze per il centrocampista, che probabilmente sarà poi girato in prestito ad altri club di Serie C: per ora si parla di Piacenza, Rimini e Como. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma le strade di Meli e del Gubbio sono pronte a separarsi.