“Fiorentina un po’ confusa, ma ho grande stima in Italiano. I problemi saranno superati. Un terzino che difende e basta non attrae più nessuno”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giuseppe Lelj è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione della squadra viola: “Quest’anno il gioco è un po’ più farraginoso, sicuramente, ma ho grande stima in Italiano. La Fiorentina ha anche qualche problemino, ma è ampiamente superabile. Firenze piazza difficile? L’ambiente fiorentino, quando manca il risultato, si surriscalda fin da subito. Sono esigenti, ma è una città che offre tanto e mi sono trovato benissimo. Non difficile, ma esigente”.

Sul ruolo del terzino: “Oggi i terzini che difendono e basta non attraggono più. Si rischia sempre qualcosa in più anche in difesa, il calcio cambia e si evolve. Nel ruolo che occupavo io, oggi difendi e attacchi. Rapporto con il tifo? Era fantastico, da calciatore ho ricordi bellissimi qui. Oggi sembra esserci un po’ di allontanamento, i giovani calciatori vivono in una ‘gabbia d’oro’, direi”.