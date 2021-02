Fiorentina: Una cena per convincere Sarri. Ma la società smentisce

Un’ora e mezzo di colloquio. Il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, e il direttore generale viola, Joe Barone, nel racconto pubblicato stamani dal Corriere Fiorentino, si sarebbero presentati a Castelfranco Piandiscò a cena per convincere Maurizio Sarri a diventare il nuovo allenatore per la prossima stagione. Appuntamento previsto per le 21 e tutta la questione rimandata alla decisione finale di Rocco Commisso.

Un incontro che però la Fiorentina smentisce in maniera categorica. Resta da capire ovviamente se si tratta di smentita di circostanza…o di sostanza.

“Articolo su Sarri privo di fondamento e atto di grave superficialità. Notizia che destabilizza l’ambiente”. Arriva la dura smentita della Fiorentina