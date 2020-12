Fiorentina: Un’assenza è già sicura per la prima partita del 2021

Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comminato una giornata di squalifica all’esterno sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Il giocatore, già in diffida, ha ricevuto un cartellino giallo per aver commesso un fallo su Federico Chiesa nel corso del primo tempo del match contro la Juventus.

Quindi Biraghi non sarà disponibile per la prima partita del 2021, quella che i viola giocheranno in casa contro il Bologna. Antonio Barreca già scalda i motori per sostituirlo.