Fiorentina vicina a Ricci: Le cifre dell’affare che potrebbe andare in porto

Continua la corsa a Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell’Empoli, che ha attirato su di sé gli occhi di tantissime squadre in Serie A ed in Europa. Più volte vi abbiamo raccontato di come la corsa si fosse ridotta sostanzialmente a tre squadre, Fiorentina, Milan e Borussia Dortmund, con scenari differenti per ogni squadra. Naturalmente il blasone dei rossoneri ed il fascino estero dei tedeschi attirano molto il giocatore ed il suo entourage, ma la Fiorentina offre da subito molto più spazio e possibilità di crescita, ed è per questo che i viola sono decisamente in vantaggio sulle inseguitrici. I viola hanno avuto modo di lavorare ai fianchi l’Empoli, grazie ai tanti incontri tra le due società, che hanno portato giusto ieri in azzurro Terzic e Zurkowski. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i dialoghi per Ricci sono andati avanti positivamente, con l’Empoli che per la prima volta ha aperto anche all’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto, cosa che facilita decisamente la trattativa, che si chiuderà ad una cifra vicina ai 13 milioni di euro. La Fiorentina, adesso, deve solo presentare un’offerta ufficiale, forte anche di avere grande apertura da parte del giocatore a trasferirsi in viola, e i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti per la stretta finale. Il ritorno in Italia di Commisso, atteso per le prossime settimane, potrebbe essere un ulteriore velocizzazione della trattativa.

