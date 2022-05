Fiorentina vicina alla chiusura per Vicario? C’è l’ipotesi

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina. Alla fine della stagione Bartlomiej Dragowski, in scadenza di contratto nel 2023, lascerà il club viola: per questo, la società è al lavoro per l’acquisto di un nuovo titolare.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la Fiorentina sarebbe vicina alla chiusura della trattativa per l’acquisto di Guglielmo Vicario. In prestito all’Empoli, il classe ’96 è stato autore di una stagione ad alti livelli con la maglia del club toscano. La trattativa procede spedita e sarebbe – si legge – addirittura ai dettagli.