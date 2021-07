Fiorentina, vicina la cessione di Illanes: giocherà in Serie C

La Fiorentina è vicinissima alla cessione di Julian Illanes. Secondo quanto riportato da Il Messaggero d’Abruzzo, il difensore centrale argentino è ad un passo dal Pescara, che nella prossima stagione giocherà in Serie C dopo la retrocessione dell’ultima stagione.

L’unico dubbio dell’affare riguarda la formula: la Fiorentina, vista anche la scadenza del contratto nel 2022, starebbe spingendo per una soluzione a titolo definitivo. Il Pescara, invece, vorrebbe acquistare Illanes in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Una volta che verranno risolti questi dettagli, la trattativa – che comunque non è a rischio – andrà a dama.