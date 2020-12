Fiorentina, vuoi El Shaarawy?

A proposito di attaccanti italiani che giocano in Cina, ma che hanno voglia di ritornare a casa, su La Nazione si legge che, negli ultimi giorni, a Pradè è stato fatto il nome di Stephan El Shaarawy. Il giocatore di proprietà dello Shanghai Shenhua aveva trattato invano un ritorno a Roma nel corso dell’ultimo mercato ed era stato proposto già ai viola.

A gennaio per lui potrebbero aprirsi prospettive nuove e potrebbe dargliele anche la Fiorentina che ha bisogno di ridisegnare il proprio reparto offensivo, che è quello maggiormente in difficoltà in questo momento.