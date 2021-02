Fiorentina vuoi Ricci? Ora è il giocatore con la valutazione più alta in Serie B, ma l’Empoli…

È direttamente l’Empoli ha “festeggiarlo” sui propri social: secondo il sito Transfermarkt.it Samuele Ricci è il giocatore con la valutazione più alta di tutta la Serie B. Aggiornato da qualche giorno il suo valore, il centrocampista toscano è passato da 7,5 milioni a 9 milioni. Ovviamente la cifra non è quella chiesta dalla società di Corsi per il cartellino del giocatore, che potrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro. Sul giocatore per la prossima estate non c’è solo la Fiorentina. Le sue prestazioni in campo hanno attirato l’attenzione anche di altri importanti club italiani.

I nostri Samuele Ricci e Nedim Bajrami nella #Top5 dei calciatori con il valore economico più alto della Serie B secondo @TMit_news pic.twitter.com/nDD0y9SGMw — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) February 24, 2021