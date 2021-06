Vuoti da riempire

Analizzando bene quello che è successo nell’ultima stagione, è sotto gli occhi di tutti il fatto che la Fiorentina ha dei problemi e delle lacune nella propria rosa.

Lasciando perdere il discorso portiere che è un caso molto particolare, Gattuso giocherà con la difesa a quattro e subito c’è un problema terzino destro. Potrebbe risolverlo Lirola, di ritorno, sempre che lo spagnolo non si metta di traverso e decida di forzare il suo passaggio all’OM. E poi i centrali: uno di sicuro, due probabili con Milenkovic e probabilmente Pezzella, in partenza. Anche a sinistra, manca un’alternativa.

A centrocampo c’è una falla importante da ricoprire: un centrale, che abbia capacità di impostare il gioco che venga buono sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1, al fianco di Amrabat.

E poi gli esterni offensivi. Callejon ha ancora un contratto in essere con i viola e dev’essere presa una decisione sul suo futuro (comunque non sarebbe titolare) e poi c’è Sottil, ma ne servono almeno un paio anche in questo caso.