Fioretti: “Vorrei innamorarmi ancora. Gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. La forza dell’amore è molto più forte del dolore”

Francesca Fioretti, vedova dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, si è rivelata in una lunga intervista a MOW, magazine lifestyle del gruppo AM Network: “Vorrei ancora sorprendermi, innamorarmi, emozionarmi ancora, vorrei ancora essere felice. Gli aspetti di Davide non li cercherò in altri. In altri troverò qualcosa che lui non aveva”.

Gli uomini che si avvicinano a lei, sono coscienti di quel che ha passato: “Adesso magari, sapendo la mia vicenda, si approcciano con più delicatezza, anche se i cazzoni ci sono sempre. Ma chi intraprende una storia seria con me sa che questa è la mia vita e che se accogli me, accogli Vittoria e accogli pure il nostro dolore, che viviamo noi, ma che comunque c’è. Questo non vuol dire che amerò meno. Né che amerò meno un eventuale altro bambino se mai lo avrò. La forza dell’amore è incredibile, è molto più forte del dolore. E se penso al mio futuro mi vedo sicuramente accanto a una persona coraggiosa”.