Fiorini jr e un addio che ha lasciato l’amaro in bocca. Adesso la Fiorentina ha pronte le contromosse per le giovanili

Di pochi giorni fa è l’ufficialità del passaggio di Cosimo Fiorini allo Zurigo. Il giovanissimo centrocampista classe 2006 è passato al club svizzero dalla Fiorentina da svincolato, non avendo mai firmato un contratto da professionista con la società viola. Dal 30 giugno 2022, dunque, il fratello minore di Mattia (ex capitano della Primavera gigliata attualmente in prestito al Fiorenzuola), era libero di poter trovare una nuova squadra.

Un passaggio che, però, ha lasciato l’amaro in bocca in casa viola, visto il grande prospetto che rappresentava il ragazzo e la sua crescita avvenuta con lo stemma viola sul petto. Ci si aspettava forse un po’ più di riconoscenza (storia non nuova), ma di fatto nulla che sia stato fatto contro le regole.

Se diamo uno sguardo al ritiro della Fiorentina Primavera attualmente in corso a Fiumalbo, sono ancora pochi i giocatori sotto contratto con la società viola. Non a caso però, in questi giorni la società viola si sta muovendo con i primi accordi da professionisti per diversi giovani profili over 16 (età minima consentita per la firma). Recenti sono quelli di Gentile (poi passato in prestito alla Pro Vercelli), Capasso, Kayode e Sadotti (classe 2006 non presente a Fiumalbo), mentre si sta trattando per il rinnovo della punta classe ’04 Sene.

Contratti che garantiscono alla società viola avere più controllo sui giovanissimi che stanno crescendo in maglia viola, senza correre il rischio di vederseli sfuggire a parametro zero alla fine della stagione.