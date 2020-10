Fiorini: “Se facciamo le cose come sappiamo, i risultati sono questi. Sapevamo dell’importanza del match…”

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Mattia Fiorini in gol nella vittoira per 6-0 contro il Cagliari ha parlato così ai media ufficiali del club gigliato: “Siamo entrati bene in partita, dopo esserci allenati bene in settimana. Se facciamo le cose come sappiamo, i risultati sono questi. Sapevamo dell’importanza del match e dovevamo riscattarci dopo la sconfitta subita con la Roma. La partita contro l’Empoli è stata rinviata, ma noi prepareremo la successiva con la Lazio con la stessa intensità di sempre”.

