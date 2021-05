Firenze dice di no allo Spezia

In attesa di sapere se arriverà la proroga o meno per lo stadio Picco, sicuramente lo Spezia non giocherà però nella casa della Fiorentina, ovvero il Franchi le sue partite interne.

Il club dell’americano Robert Platek aveva provato a chiedere di giocare a Firenze ‘in casa’ fino a quando il proprio impianto non sarà a norma per la Serie A, ricevendo però un no.

Tanti i motivi per questa decisione. Si legge su La Nazione che il principale è un fatto di ordine pubblico, poiché con la promozione in A dell’Empoli, ci sarebbero state due squadre casalinghe nella stessa provincia ogni turno. La Fiorentina dal canto suo, che la concessione dell’impianto (che dovrà essere rinnovata a breve) sarebbe stata impossibilitata a svolgere la rifinitura al Franchi, il giorno prima delle partite così come espressamente richiesto.