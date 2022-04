Firenze e Bergamo a stelle e strisce: Le due “facce” diverse della luna

Come evidenzia La Nazione, per la Fiorentina, sono già 20 i punti in più rispetto allo scorso campionato e la settima posizione è a un’incollatura mentre l’Atalanta sembra in panne, o quasi, comunque non esattamente in palla da quando Percassi ha venduto il 55 per cento delle quote a un gruppo di investitori americani.

Qualcosa è peggiorato all’interno del gruppo squadra, mentre a proposito di americani qualcosa è migliorato qui a Firenze e a nessuno sfuggono i grandi meriti di Italiano, legato alla Fiorentina da un altro anno di contratto (ma c’è un’ulteriore opzione di 12 mesi a favore della società). Firenze e Bergamo, due facce della luna diverse, caratterizzate dagli stessi colori a stelle e strisce.