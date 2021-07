Firenze e l’entusiasmo della Nazionale di Mancini Campione d’Europa. Ma se la Fiorentina vincesse qualcosa che succederebbe?

I giorni passano, ma l’entusiasmo non si placa nel cuore degli italiani, ancora galvanizzati dall’impresa europea della Nazionale di Mancini. In tutta Italia, Firenze compresa, si è gioito per le strade, tutti uniti accanto ad una squadra che obiettivamente è risultata ‘simpatica’ anche ai tifosi viola più Italia-scettici.

Domenica notte, nel post partita di Italia-Inghilterra, Firenze zampillava di entusiasmo. Cori, clacson e abbracci, oltre all’immancabile tricolore come principale protagonista. Anche Firenze, da sempre divisa in due sul tifare la Nazionale, è sembrata stavolta essere all’unanimità (o quasi) dalla parte degli azzurri. La voglia di esultare, di festeggiare un trofeo, di deridere un avversario che pensava di aver già raggiunto il traguardo ancor prima di disputare la finale. E nella confusione di una città bloccata da giovani in festa mi sono chiesto: “E se invece della Nazionale fosse la Fiorentina a vincere un trofeo che succederebbe?”

La domanda a mio avviso è retorica. Indubbiamente i tifosi della Fiorentina sono da sempre tra i più focosi e passionali, e come un vulcano ancora attivo non vedono l’ora di riattivare il proprio magma ed eruttare su Firenze il loro entusiasmo ormai da troppo tempo narcotizzato. Altro che Nazionale…