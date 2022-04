Firenze è pronta a scendere in campo: obiettivo 30mila contro il Venezia

In casa Fiorentina è ancora alle stelle l’entusiasmo, alimentato dalla società con l’allenamento a porte aperte di mercoledì, per la vittoria del Maradona contro il Napoli, che ha rilanciato le ambizioni europee della Viola. L’obiettivo, adesso, è tornare a riempire lo stadio Artemio Franchi fin dalla partita di domani contro il Venezia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’obiettivo è superare quota 30mila spettatori per la partita contro i lagunari. Firenze è pronta a scendere in campo per stare vicino alla Fiorentina, che in questo rush finale di stagione si gioca davvero tanto. E ha bisogno della spinta dei propri tifosi.