“Firenze era piazza gradita a Berardi, ma Commisso ha offerto la metà del valore del giocatore. Ora lo vuole il Napoli”

Luciano Carlino, collaboratore tecnico che ha fatto scoprire al Sassuolo il talento di Domenico Berardi, ha parlato a TMW Radio chiamando in causa anche la Fiorentina: “Credo che i viola abbiano perso l’attimo. L’anno scorso Firenze era una piazza gradita a Berardi, ma l’offerta presentata da Commisso al Sassuolo non era congrua. Si trattava di 20 milioni, cifra molto inferiore al valore del giocatore, che tutt’ora vale almeno 40 milioni”.

E poi ha aggiunto: “L’ultima squadra che si è mossa per Berardi è il Napoli, che lo vorrebbe per sostituire Insigne. Lui con Politano ha giocato e servirebbe solo qualche adattamento. Credo abbia raggiunto il livello di maturità necessario per giocarsi traguardi importanti. Finora non c’erano le condizioni ideali e lui ha tardato il salto, ma ora lo vedo pronto per recitare il ruolo da protagonista in una big”.