Firenze la destinazione più gradita da Florenzi: ecco i motivi

La Fiorentina sarebbe attualmente la destinazione più gradita da Alessandro Florenzi dopo la sua esperienza al Valencia. Come è noto ormai da tempo infatti il terzino non rimarrà a Roma e su di lui, oltre alla Fiorentina, ci sono anche Atalanta e Siviglia. Florenzi gradirebbe più Firenze per la vicinanza alla Capitale e perchè in viola potrebbe ritrovare Luciano Spalletti, uno degli indiziati per prendere il posto di Beppe Iachini.

