Prima la Coppa!

Tutto ruota intorno a Firenze. Ancora una volta. Ancora un’altra volta. Quanto avvenuto ieri pomeriggio, infatti, ha rimesso al centro dell’agenda setting d’Italia proprio Firenze e la Fiorentina. Infatti, coi viola che hanno portato l’Inter ai tempi supplementari anche il tifosissimo della Fiorentina Matteo Renzi ha rimandato la conferenza stampa dove ha annunciato le dimissioni delle Ministre d’Italia Viva dal Governo Conte Bis.

Una coincidenza? Tempi tecnici o no, passato il goal di Lukaku, anche il Senatore di Scandicci se ne è andato dalla marcatura di Conte mettendo in scena la paventata crisi di Governo. Ma cosa c’entra tutto questo con la Fiorentina?

C’entra perchè il Comune di Firenze e AC Fiorentina stanno aspettando la risposta alle lettere inviate lo scorso novembre sul futuro del Franchi. Cosa andrebbe conservato dell’attuale Stadio Artemio Franchi? Come risolvere le forti criticità?

Il Ministero, guidato da Dario Franceschini, deve una risposta in 90 giorni a Dario Nardella e Rocco Commisso e, vista la crisi, la preoccupazione dei più è stata: “E ora?”

Ora si aspetta ancora perchè la risposta dovrebbe arrivare a breve e questa crisi non dovrebbe portare all’allungamento dei tempi anche perchè gli uffici del Ministero continuano a lavorare comunque. Chi però potrebbe perdere qualche passaggio è il Ministro Dario Franceschini, che davanti all’occasione di metter bocca e faccia su una grande partita per lo sport e per l’architettura, ha davanti sfide ben più ardue.

Trovare maggioranze, metter d’accordo gli animi di alcuni membri del Partito Democratico e respingere anche quelle voci che lo vorrebbero Presidente del Consiglio. Vedremo che ne sarà, intanto dopo anni tutto ha girato intorno a Firenze.