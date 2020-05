Firenze si coccola il suo diamante raro: nel suo futuro la maglia viola e il numero 10 sulla schiena

Di talenti la Fiorentina ne ha lanciati tanti. L’ultimo, indubbiamente, è Gaetano Castrovilli. Un’intuizione, una cosa buona tra le poche lasciate da Montella nel suo secondo ciclo a Firenze. All’ex tecnico viola va senz’altro il merito di aver lanciato nella mischia questo ragazzo, forse anche un po’ per necessità. Ma se non l’avesse fatto, chissà se avremmo scoperto Castrovilli. O almeno, chissà se ce ne saremmo innamorati così velocemente, quanto veloce è stato lui nella crescita avuta quest’anno. Prestazioni sempre più formidabili, una classe cristallina, e soprattutto una sicurezza degna di un veterano. Invece lui ha solo 23 anni, e dopo nemmeno una stagione in Serie A già fa parlare di lui in tutti Europa. Spiacente, ha risposto Commisso, il ragazzo non si muove. E non si muoverà per tanto tempo, perché alla Fiorentina le cose sono cambiate. Nel futuro di Castrovilli c’è una maglia di colore viola, e probabilmente un numero 10 sulla schiena. Segno di grande fiducia ma anche di consapevolezza dei suoi mezzi e delle sue potenzialità. Perché non si tratta solo di un giocatore talentuoso, dei tanti che sono passati da qui e poi magari si sono persi. Castrovilli è qualcosa di più. Ce ne accorgeremo.

0 0 vote Article Rating