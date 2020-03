Firenze si risveglia con le proprie colline innevate

Una nottata fredda quella appena vissuta dall’Italia. Una nottata in cui si sono fatti sentire gli effetti di un bel blocco gelido arrivato direttamente dall’artico russo. Ne ha fatto le spese anche Firenze che si è risvegliata con le proprie colline innevate, in particolare la zona di Fiesole e quella che porta verso l’appennino fiorentino, senza dimenticare anche le aree ad est della città. Nevischio è stato rilevato in alcune zone della città. Sia oggi che domani il freddo continuerà a farsi sentire sul capoluogo toscano, poi da venerdì dovrebbe esserci una ripresa delle temperature.