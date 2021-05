Firicano: “Finale importante del Cagliari grazie all’allenatore. Semplici ha fatto scattare qualcosa a livello mentale”

Il doppio ex Aldo Firicano, con i suoi trascorsi prima in rossoblù e poi in maglia viola, ai microfoni di Radio Super Sound ha commentato il gran finale di stagione del Cagliari, prossimo avversario della Fiorentina: “Il Cagliari nella sua storia ha fatto rimonte incredibili. Mi aspettavo un finale importante e c’è stato anche grazie al nuovo allenatore. L’allenatore è un elemento che può scatenare nel gruppo diverse reazioni che possono essere positive o negative. Semplici è andato sul sicuro con un modulo che dava garanzie per il tipo di giocatori che ci sono a Cagliari, ma soprattutto a livello mentale è scattato qualcosa nei ragazzi”.