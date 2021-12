Firicano: “Il Milan ha messo nel mirino Milenkovic, ma la Fiorentina non può privarsene. Ora i viola hanno la pressione di dover vincere”

L’ex giocatore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato a TMW News: “Credo che il Milan per la difesa abbia guardato anche a Firenze e penso che Milenkovic sia un candidato per una serie di motivi. Non ultimo quello di conoscere Pioli, che lo ha allenato e sa quali sono i suoi pregi e i suoi difetti”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina però ha bisogno di Milenkovic sia da un punto di vista numerico, sia da un punto di vista tecnico. E’ il giocatore più ‘esperto’, visto che Nastasic ha qualche problema e non riesce ad essere regolarmente a disposizione. La Fiorentina difficilmente si priverà di Milenkovic, a meno che le vicende contrattuali possano incidere in questo senso”.

E infine: “A dicembre la Fiorentina può alimentare le sue speranze europee, ma c’è una difficoltà che non c’era stata finora: adesso i viola sono ‘costretti’ a vincere. Si parla di un calendario favorevole e quindi la pressione è passata dalla parte della Fiorentina. Contro le grandi poteva giocare bene e non necessariamente vincere, ora forse è il contrario”.