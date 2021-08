Fissato il ritorno a Firenze di Amrabat: Le prospettive del marocchino

Arrivano aggiornamenti sul ritorno a Firenze di Sofyan Amrabat. Il marocchino, operatosi per problemi legati alla pubalgia il 13 luglio, tornerà in città lunedì. E aumenterà fin da subito i carichi di lavoro: impossibile averlo a disposizione per la Coppa Italia e la prima di campionato, speranze per la seconda contro il Torino.

Proprio i granata sono una delle squadre interessate all’ex Verona, per il quale la Fiorentina ha investito quasi venti milioni di euro ormai un anno e mezzo fa. Il primo anno in riva all’Arno è stato difficile e – come si legge su La Gazzetta dello Sport – anche ambientarsi nel 4-3-3 di Italiano potrebbe non essere facile. Discorsi prematuri, dato che Amrabat deve ancora allenarsi con il nuovo tecnico viola in un centrocampo in cui oltre a lui ci sono già sei giocatori. E qualcuno dovrà inevitabilmente andarsene.