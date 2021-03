Flachi: “Amrabat e Biraghi? Prandelli ha a disposizione tanti giocatori, se non sono in forma è giusto che rimangano fuori”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Vlahovic? Si vedeva che stava migliorando partita dopo partita, per cui la tripletta è solo il frutto del duro lavoro. I gol che ha fatto sono da grande attaccante, ma soprattutto è stato concreto alla prima palla toccata il che ha dato fiducia a tutta la squadra. Biraghi e Amrabat? Ovviamente sono dei titolari, ma in rosa ci sono tanti altri giocatori per cui se non riescono a rendere è giusto che stiano in panchina”.

E poi ha aggiunto: “Le critiche che abbiamo fatto alla Fiorentina finora erano giuste, e mi piace pensare che siano servite a spronare i giocatori che hanno risposto sul campo contro il Benevento. Mi auguro che la squadra sfrutti questo risultato per trovare continuità e non ripetere gli errori del passato. Eysseric? In questo cinque anni ha fatto molto poco, ma non è facile rendere quando non hai la fiducia della società. Prandelli è riuscito a farlo sentire importante e lui lo ha ripagato con le prestazioni”.